Explozie într-un bloc din București: O persoană a murit și alte câteva zeci au fost evacuate (VIDEO)

Un om a murit și alți 30 au fost evacuația în urma unei explozii puternice care s-a produs luni dimineață într-un bloc de şapte etaje din Sectorul 4 al Capitalei, informează B1 TV. Propietarul apartamentului în care a avut loc deflagrația este cel care și-a pierdut viața. Potrivit primelor informații, în total, șapte apartamente au fost afectate de explozie.

Daniel Vasile, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urență București, a declarat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că prima ipoteză este aceea că explozia s-a produs în urma unei acumulări de gaze într-un apartament.

”În acest moment, nu mai sunt probleme deosebite la locul intrvenției, în sensul că locatarii au fost evacuați. Se verifică în continuare spațiile interioare, celelalte apartamente. Printre persoanele evacuate de echipele de căutare-salvare constituite la momentul ajungerii resurselor au fost, evident, și copii. Niciuna dintre persoanele evacuate nu prezintă probleme medicale, cu excepția unui bărbat de aproximativ 65 de ani, cu probleme locomotorii, care a fost expus la fum și a fost transportat la spital pentru mai multe investigații. De precizat că alți 30 de locatari au ieșit din bloc imediat după producerea exploziei pentru că sunt consecințe foarte importante în urma acestei deflagrații, cel puțin șapte apartamente care prezintă avarii, la o primă evaluare. Se va efectua și o cercetare la fața locului, prima ipoteză fiind aceea că a fost vorba de o acumulare de gaz în apartamentul de la etajul șapte care a generat ulterior explozia”, a explicat Daniel Vasile.

La locul exploziei au intervenit patru autospeciale de stingere ale SMURD.

