Explozie la Uzina Mecanică din Băbeni, județul Vâlcea.

Potrivit lui Florin Marin, prefectul județului Vâlcea, cauza deflagrației este un proiectil dezafectat care a explodat.

Un bărbat angajat acolo, în vârstă de 22 de ani, a murit.

Tânărul a fost rănit foarte grav, iar paramedicii SMURD au încercat minute în șir să-l resusciteze, dar aceasta a decedat.

Mama acestuia a suferit un atac de panică, iar medicii îi oferă îngrijiri la fața locului.

După explozie a fost și un incendiu, dar acesta a fost stins rapid.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de prim-ajutor, polițiști dar şi echipaje ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea.

Unitatea se ocupă cu delaborarea de muniție ieșită din uz.

