Explozie puternică într-un bloc din Tulcea: 30 de garsoniere au fost distruse (VIDEO)

O explozie puternică s-a produs joi dimineață într-un bloc de garsoniere din Tulcea. Din primele informații, patru oameni au ajuns la spital. 30 de locuințe și mai multe mașini au fost afectate de deflagrație. Până acum, nu au putut fi stabilite cauzele producerii accidentului.

”Au fost afectate circa 30 de garsoniere. Toate persoanele din imobil au fost evacuate. Patru persoane au fost transportate la spital, dar una a refuzat internarea”, a declarat Florentin Daciu, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

Ar fi vorba de trei bărbați cu vârste de 31, 78, 22 de ani și o tânără de 18 ani au ajuns la Spitalul Județean Tulcea.

”Din ce știm, au suferit arsuri de gradul doi și trei, precum și o plagă prin tăiere”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea.

Din fericire, explozia nu a fost urmată de incendiu. Anchetatorii urmează să stabilească acum modul în care s-a produs deflagrația.

