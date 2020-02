Un incendiu masiv a izbucnit joi noaptea în Cartierul Verde din Arad, ca urmare a unei explozii unei butelii exterioare de gaz.

Flăcările au distrus patru apartamente, iar alte două au fost afectate parțial.

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a suferit arsuri pe față și pe membrele superioare, informează newsar.ro

