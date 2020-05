O explozie puternică s-a produs, vineri după amiază, la Uzina Mecanică Cugir. După deflagraţie s-a produs și un incendiu. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Alba a anunțat că intervine cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului. Două persoane au suferit arsuri şi primesc îngrijirile medicilor. Pentru una dintre victime, cu arsuri pe 50% din corp, a fost necesara interveneția elicoperului SMURD pentru a o transporta cât mai repede la spitalul din Târgu Mureș.



Reprezentanții ISU Alba au mai menționat faptul că explozia s-a produs în zona tunelului de încercări.

”Explozia s-a produs în zona tunelului de încercări, din explozie au rezultat două victime confirmat. Incendiul nu se manifestă cu flacără vizibilă şi se intervine pentru lichidare”, spun reprezentanții pompierilor.

Nicolae Albu, prefectul județului Alba, a declarat că a fost o „răbufnire de pulberi, nu o explozie propriu-zisă. Nu este un incendiu deschis. Echipajele de prim ajutor intervin”.

Autoritățile locale anunță că două persoane au suferit arsuri. Radu Boteza, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, a declarat pentru B1 TV că una dintre victime este în stare gravă și va fi stransportată la spitalul din Târgu Mureș. Cealaltă prezintă arsuri doar pe un braț, viața sa nefiind pusă în pericol.

“În jurul orei 14.00, pompierii militari aparținând ISU Alba, în cooperare cu serviciul voluntar pentru situații de urgență Cugir și cu Serviciul Județean de Ambulanță Alba au acționat pentru a acorda ajutor medical calificat și asigurare de măsuri PSI la o explozie produsă la Uzina Mecanică Cugir. În urma exploziei au rezultat două victime, ambele de sex feminin, de 53 și respectiv 58 de ani.

Prima victimă, de 53 de ani, prezintă arsuri de gradul II pe aproximativ 50 la suta din corp, iar cea de a doua victimă are arsuri mai ușoare, localizate doar pe un braț.

Pentru victima cu arsuri pe jumătate din corp a fost solicitat elicopterul SMURD. Victima va fi transferată la Spitalul din Târgu Mureș.

Menționăm că victima este conștientă și stabilă la acest moment.

Pentru intervenția în cauză au fost alocate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Incendiul a fost lichidat”, a declarat Radu Boteza, purtător de cuvând al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba, pentru B1 TV.

