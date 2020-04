Fabria de confecții din Cisnădie, care producea măști medicale de protecție, a fost închisă pentru dezinfecție, după ce o angajată confirmată cu COVID-19 a decedat. Circa 300 de angajați au fost izolați la domiciliu, în timp ce alte șase persoane au fost internate sub suspiciunea de infecție cu coronavirus. În direct pe B1 TV, Andreea Ștefan, purtătoare de cuvânt din Prefectura Sibiu, a precizat că personalul, în special cel simpotmatic, este testat acasă pentru SARS-CoV-2.



Întrebată de Alexandru Rotaru de ce nu s-au luat măsuri de izolare încă de când s-a confirmat că o angajată are COVID-19, purtătoarea de cuvânt din Prefectura Sibiu a răspuns: „S-a dispus măsura izolării a tuturor angajaților din Fabrica de confecții din județul Sibiu, imediat după ce femeia a fost confirmată cu SARS-CoV-2. Desigur, ea a decedat în aceeași zi în care a și primit confirmarea testului. Drept urmare, decizia izolării tuturor angajaților a fost luată imediat după ce aceasta a fost confirmată”.

„Ținând cont că sunt aproximativ 300 de angajați care sunt izolați la domiciliu, ancheta epidemiologică este una foarte amplă și sunt implicate foarte multe echipe de medici epidemiologi, tocmai pentru a identifica cât mai repede contacții care au fost în acest caz. Desigur, în momentul de față, ancheta este în desfășurare. Vom avea mai multe informații legat de numărul de contacți de îndată ce se vor contura niște concluzii ale acestei anchete. Se efectuează teste la domiciliu pentru angajați și mai ales pentru cei care prezintă simptome de COVID-19, aceștia sunt transportați și internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu. De asemenea, pe măsură ce ancheta evoluează, se transmit recomandări de limitare a răspândirii virusului către toate primăriile localităților de unde contacții provin”, a subliniat Andreea Ștefan.

Întrebată dacă au fost testate pozitiv pentru coronavirus și alte persoane de acolo, ea a răspuns: „Deocamdată se așteaptă rezultatele testelor. Nu avem încă rezultate concrete sau un număr concret de cazuri în acest sens”.

Referitor la posibilitatea de a fi întreprinse o serie de măsuri speciale, având în vedere că Cisnădie este la doar 10 kilometri de Sibiu, Andreea Ștefan a explicat: „Momentan așteptăm concluziile anchetei epidemiologice, pentru că doar aceasta ne va putea spune exact dacă vorbim despre persoane infectate sau doar dacă se dispune această măsură strict ca metodă de prevenție a răspândirii coronavirusului. Așteptăm deocamdată primele concluzii ale specialiștilor DSP Sibiu, pentru a putea lua în continuare deciziile care se impun, astfel încât să protejăm cât mai mult populația și, totodată, răspândirea COVID-19”.

Întrebată cine a luat decizia privind închiderea fabricii, precum și pe ce perioadă va fi oprită producția, Andreea Ștefan, purtător de cuvânt din Prefectura Sibiu, a afirmat: „Pe ce perioadă va fi închis procesul de producție este prematur să vă spun acum, pentru că trebuie să vedem exact care este situația acolo și cât de gravă ar putea fi. Decizia de a fi izolați la domiciliu toți angajații a fost luată de către DSP, imediat după ce a venit confirmarea testului femeii decedate, în vârstă de 50 de ani. Evident, împreună cu reprezentanții fabricii, dar DSP a fost cea care a dispus această măsură”.

