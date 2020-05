Fabrica Tesla și-a reluat activitatea, în ciuda restricțiilor impuse împotriva pandemiei. Elon Musk a provocat autoritățile să îl aresteze

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anunțat că a reluat , de luni ,activitatea din fabrica sa de mașini din California, o acțiune care a sfidat restricțiile impuse de autorități pentru gestionarea pandemiei de COVID-19.

Omul de afaceri a publicat un mesaj pe Twitter, pentru autorități în care a transmis că dacă cineva va fi arestat pentru această acțiune, el trebuie să fie acela.

Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.