În timpul unor transmisiuni live pe Facebook, un bărbat din Lugoj a fost dat în judecată, fiind condamnat de instanță să plătească 2.000 de euro Cei care l-au dat în judecată sunt cele două persoane pe care bărbatul le-ar fi jignit în transmisiunile sale.

In plus, barbatul, Antal Zlato, are interdictie de a mai face transmisiuni live pe reteau sociala, scrie ziare.com.

Cei 2.000 de euro vor fi împărțiți între cele două persoane pe care le-a jignit în public.



"Instanta a constatat faptul ca Antal Zlato Barosanul a avut mai multe aparitii live pe reteaua de socializare Facebook, aparitii in care facea afirmatii jignitoare la adresa reclamantilor. Obliga paratul sa inceteze incalcarea drepturilor personale nepatrimoniale prin savarsirea in viitor a faptelor ilicite. Obliga paratul la plata catre fiecare reclamant a sumei de 1.000 de euro, reprezentand prejudiciul nepatrimonial cauzat", se arata in sentinta data de Judecatoria Lugoj.