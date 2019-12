B1 TV difuzează în prima zi a anului 2020, documentarul “The Facebook Dilemma”, la ora 16:00.

Platforma media “FRONTLINE” prezintă ‘dilema Facebook’ - investigația cea mai aprofundată din SUA privind impactul rețelei de socializare asupra vieții private și a democrației.

Promisiunea Facebook a fost aceea de a uni lumea. Dar o serie de scandaluri recente - de la proliferarea de știri false și de dezinformare pe Facebook, până la eșecul companiei de a proteja milioane de utilizatori - au ridicat întrebarea: Este Facebook mai dăunător decât util?

Fostul manager de operațiuni al Facebook, Sandy Parakilas,a declarat că a simțit responsabilitatea de a avertiza în legătură cu ceea ce se întâmplă în realitate pe platforma online.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.