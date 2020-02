Caz cutremurător în Fagăraş: Fetiță găsită moartă la locul de joacă (VIDEO)

Caz cutremurător în Fagăraş! O fetiță a fost găsită moartă la locul de joacă, informează B1 TV. Ancheta ridică multe semne de întrebare. Deocamdată nu este foarte clar din ce cauză și-a dat copilul ultima suflare. Nimeni nu știe ce s-a întamplat cu fetița.

Tragedia s-a produs sâmbătă seara, la un loc de joacă din centrul orașului. Copiii se jucau de-a v-ați ascunselea, iar la finalul unei runde fetița nu a mai ieșit din ascunzătoare. O mămică a sunat la 112. Echipajul solicitat a găsit-o pe fată inertă. Au urmat apoi manevre de resuscitare care au durat minute în șir, dar fără rezultat.

