Falsele călugărite de la Vaslui vor fi cercetare pentru omor după ce au împins un bătrân pe șinele de tren, potrivit presei locale.

Femeile, mamă și fiică, au aruncat, din senin, un bărbat pe calea ferată, marți, în gara Vaslui, după care s-au făcut nevăzute.

Bărbat aruncat pe șine de FALSE MĂICUȚE. Imagini de COȘMAR la Vaslui

Incidentul cu cele două femei nu este singular, Cu doar o zi în urmă, luni, ele au făcut un scndal monstru în centrul orașului. Au blestemat și înjurat pe oricine le ieșea în cale.

