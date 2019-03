Falsul ginecolog de la Spitalul Județean Ilfov, audiat la DIICOT: Raluca Bîrsan recolta și CELULE STEM (VIDEO)

La Spitalul Judeţean Ilfov erau recoltate ilegal celule stem de la nou-născuţi pentru un studiu finanţat de compania elveţiană Nestle. Informaţiile apar într-o anchetă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată (DIICOT). Cea care se ocupa de recoltări era aceeaşi Raluca Bîrsan, falsul medic care a lucrat la Spitalul Ilfov zece ani, deşi are doar opt clase. Anchetatorii susțin ca aceasta a recoltat celule stem fără acordul Agenției Naționale de Transplant.

Procurorii DIICOT investighează de ceva vreme derularea în România a studiului internațional intitulat „Atlas al nutrienților din laptele uman", anunță jurnaliștii de la Libertatea. Studiul a avut loc în 15 țări, dintre care șapte din Europa, sub finanțarea corporației elvețiene Nestle.

După ce au aflat de falsul medic de la Spitalul Județean Ilfov, de avorturile făcute acolo fără motive întemeiate sau de nașterile prin cezariană impuse pacientelor pentru a încasa mii de euro de la acestea, anchetatorii au aflat că, la același spital, se racoltau și celule stem de la nou născuți. Tot pentru studiul Nestle.

Falsul medic ginecolog Raluca Bîrsan, care și-a falsificat diplomele şi şi-a inventat studii medicale, a fost audiată trei ore în aceasta speță. Fosta ei șefă de la Secția de obstetrică-ginecologie, medicul Roxana Dragu, a fost cea care le-a recunoscut achetatorilor ca Bîrsan a participat la studiu.

Anchetatorii au descoperit ca s-au recoltat sânge din cordonul ombilical, țesut adipos sau laptele unei mame.

”În timpul operațiilor, în locul doctoriței Dragu, Bîrsan recolta celule de la mame, în cadrul unui studiu derulat între 2012 și 2014 în Spitalul Ilfov”, susțin surse judiciare citate de Libertatea.

Procurorii au realizat că acest studiu însemna, de fapt, un export de țesuturi, fără aprobarea Agenției Naționale de Transplant. Studiul Nestle fusese aprobat la Spitalul Județean Ilfov, dar nu cu recoltare de test de la paciente.

Culmea este ca Raluca Bîrsan a ajuns să fie anchetată după ce tocmai ea l-a reclamat pe unul dintre medicii de la Spital că a participat la un studiul Nestle. Bîrsan se adresase, însă, anchetatorilor înainte să fie depistată ca medic fals. În replică, medicul acuzat de ea a declarat că studiul a fost perfect legal și că avea toate aprobările.

Tentaculele caracatiței de la Spitalul Județean Ilfov se extind și mai mult de atât.

Pentru moment, nici autoritățile, nici conducerea Spitalului nu au anunțat dacă au luat vreo măsură. Consiliul Județean Ilfov a făcut un control și a întocmit un raport. În spital încă au loc verificări, dar nimeni nu știe, pentru moment, ce înseamnă toate acestea. Se știe doar că falsul medic Raluca Bîrsan este cerctetat în stare de libertate.

