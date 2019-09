Familia Alexandrei Măceșanu cere oficial refacerea expertizei INML. Cumpănașu: 'Raportul, așa cum arată acum, pentru noi nu este clarificator' (VIDEO)

Avocatul familiei Alexandrei Măceşanu a depus o cerere la DICOT pentru refacerea expertizei INML. De altfel, Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei, a anunțat în urmă cu câteva zile că familia va solicita o expertiză judiciară în afara țării. Ei ar vrea o reconstituire a modului în care ar fi fost ucisă Alexandra.

În acest caz, prima expertiză ar fi arătat că ADN-ul prelevat de la părinții Alexandrei și ulterior de pe obiectele ridicate din casa lui Gheorghe Dincă ar fi corespuns cu cel al Alexandrei. De aici, anchetatorii au concluzionat că Alexandra ar fi fost ucisă de Gheorghe Dincă, asta după ce și bărbatul a susținut același lucru.

Cu toate acestea, familia Alexandrei nu crede în această variantă și susține că Gheorghe Dincă este exponentul unei rețele de trafic de persoane și că este foarte posibil ca Alexandra să fie în viață.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

”Vom cere o reexpertizare a acelor rămășițe, presupuse a fi ale Alexandrei. (...) Raportul INML, așa cum arată acum, pentru noi nu este unul clarificator cu privire la multe aspecte și le-am invocat în această solicitare către DIICOT și INML. Următorul pas va fi acela de a solicita la DIICOT trimiterea acetor rămășițe la un laborator din străinătate, unde să poată să confirme sau nu existența acelui ADN. (...) Noi nu știm dacă Alexandra este în viață sau nu, noi credem că Alexandra este în viață, dar un lucru ne este foarte clar: nu a fost ucisă în acea curte, nu a fost ucisă în acel recipient de care se vorbește.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Vom solicita unui laborator să poată să ne confirme dacă în aceleași condiții, descrise de acest individ și cu aceleași materiale putea să ardă corpul Alexandrei și ce ar fi rămas în urma acelei incendieri. Acest experiment într-o lună sau două. Sunt mai multe institute în lume care pot să facă acest lucru”, a declarat Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.