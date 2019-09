Familia Melencu, acuzații la adresa Poliției, după prelevarea de noi probe ADN. Avocat: 'A spus că vă iau cu forța' (VIDEO)

Mama Luizei Melencu, Monica Melencu, s-a prezentat, luni dimineață la sediul IGPR pentru a fi prelevate noi probe ADN în cazul dispariției adolescentei pe care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o.

La ieșirea din sediul instituției, Monica Melencu a acuzat că un comisar de poliție i-a vorbit pe un ton ridicat și că nu i s-a oferit nicio explicație.

"Acest domn nu l-a lăsat pe domnul de la laborator să îmi explice. Am fost obligată, pur și simplu obligată. Nu îmi plac regulile care s-au pus aici. Nu ne-au lăsat să ne explice despre ce este vorba. Acel comisar a luat foc", a declarat mama Luizei.

"Dânsa a fost de acord să respecte hotărârea judecătorească, dar a avut această pretenție să i se explice. Șeful laboratorului de Criminalistică a vrut să îi explice cu schemă pe hârtie. În momentul în care șeful Laboratorului a explicat că laboratorul pentru recoltare este în altă parte, atunci comisarul Ciobanu a spus că dânsul dirijează ancheta și i-a spus geneticianului să nu mai dea explicații. A spus că vă iau cu forța", a spus, la rândul său, Tonel Pop, avocatul familiei Melencu.

