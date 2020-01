Dosarul Caracal. Mama și bunicul Luizei contestă rechizitoriul DIICOT: „Fetele nu sunt moarte, sunt traficate” (VIDEO)

Gheorghe Dincă e un actor, iar procurorii regizori. Este concluzia la care a ajuns familia Luizei Melencu. Mama și bunicul Luizei contestă rechizitoriul DIICOT, informează B1 TV. Rudele sunt convinse că atât Luiza, cât şi Alexandra sunt traficate, iar Dincă acoperă de fapt o întreagă reţea de trafic de persoane. Reamintim că din rechizitoriu reiese că, dacă nu ar fi fost prins, Gheorghe Dincă ar fi făcut şi alte crime. Mai mult, experții FBI au subliniat că în comparație cu autorii răpirilor și crimelor din Statele Unite, metoda folosită de Dincă pentru a scăpa de trupurile neinsufletite este unică.

Mama Luizei Melencu este convinsă că fiica ei trăiește, în ciuda publicării unor noi date din rechizitoriul procurorilor DIICOT în cazul crimelor din Caracal:

„Nu cred. Nu cred că a ucis-o. Am spus-o și o spun: ăsta e un film regizat. El e actorul, iar procurorii sunt regizorii. E un film foarte bine regizat. Sunt foarte multe neconcordanțe în acest rechizitoriu. Eu nicio clipă nu am crezut că Luiza este moartă și nici nu voi crede pentru că se înțelege de la sine. El are atâtea neconcordanțe. El și-a bătut joc de o țară întreagă și își bate în continuare”.

Bunicul fetei îi acuză pe procurori că nu și-au făcut treaba și au acoperit rețeaua din care Dincă ar face parte.

„Suntem foarte revoltați pe unii dintre procurori, în special pe mulți dintre ei de la DIICOT. N-au 10 ani, sunt promovați pe pile, pe relații și cunoștiințe. Doamna Hăineală, doamna Hosu, suntem foarte revoltați pe acești oameni pentru că nu și-au făcut și nu își fac datoria. Nimeni nu vrea să spună în realitate ce s-a întamplat. Fetele nu sunt moarte, noi avem convingerea că nu sunt moarte, sunt traficate. Dincă, suntem convinși, acoperă o rețea. În Caracal există rețele, au fost și sunt rețele. Rețelele nu au dormit, ele au lucrat tot timpul”.

