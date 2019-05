Caz revoltător: familia uneia dintre victimele de la Colectiv riscă să ajungă în stradă din cauza unei datorii la bancă

Familia unuia dintre tinerii care au murit în tragedia de la Colectiv, din 2015, riscă să rămână fără locuinţă din cauza unei datorii de câteva mii de euro, relatează Adevărul.ro.

Familia Chelba riscă să rămână fără casă în care au locuit în ultimii 15 ani din cauza unei datorii de 18.000 de lei. Potrivit avocatului familiei, însă, mai mult de jumătate din această sumă ar reprezenta dobânzi ilegale.

„Încercăm în acest ultim ceas anularea executării silite. În câteva săptămâni riscă să fie evacuaţi din casă, în contextul în care altă persoană a cumpărat deja imobilul. Este strigător la cer să-i vinzi casa unui om pentru o datorie de câteva mii de euro”, a declarat Adrian Cuculis, avocatul familiei Chelba.

În 2015, Alex Chelba, în vârstă de doar 33 de ani, a murit din cauza arsurilor suferite în noaptea de 30 octombrie 2015.

Împrumutul a fost făcut în 2007, atunci când Jean Chelba - tatăl lui Alex Chelba - a făcut la BCR un credit de nevoie persoanel de 10.000 de lei. Între timp, chiar Jean Chelba a decedat, pe 22 ianuarie 2019.

Până să moară însă, Jean Chelba s-a implicat activ în demersurile juridice făcute de familiile tinerilor morţi în urma tragediei de la clubul Colectiv şi a fost o prezenţă constantă la protestele antiguvernamentale.

„Atâta timp cât lucrăm, lucrurile mergeau ok. Însă în 2010 a trebuit să mă pensionez, şi asta a fost cu adevărat nenorocirea, că după 17 ani de muncă înainte de 89 şi 15 după, m-am trezit cu o pensie de 400 de lei", a precizat Daniela Anghel, persoana alături de care Jean Chelba şi-a petrecut ultimii ani viaţă.

"Din această pensie doar rată la credit era jumătate. Ne-am dus la bancă să încercăm să vorbim, să vedem ce putem face.

După aproape patru ani de zile în care am plătit lună de lună ratele la aceast credit, mai aveam de plată 8.500, deci plătisem mai mult dobânzi. Auzisem că urma să se dea o lege prin care datoriile mai mici de 20.000 de lei ale celor cu pensii minime ar urma să fie suspendate", a adăugat Daniela Anghel

"Cum de la bancă nu am mai auzit nimic am presupus că s-a rezolvat. După un an şi ceva ne sună însă şi ne spun că datoria noastră a fost prelaută de Kurk, o firmă de recuperări cu sediul în Polonia.

Le-am zis să găsim o soluţie, dar, la pensia mea de 400 de lei, ce pot să fac?”, a mai relatat Daniela Anghel.

"Tragedia de la Colectiv ne-a afectat enorm”.