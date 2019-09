FAPTE. Start spre viitor! Peste 3.000 de copii au participat la cross -ul #REFRESH5RUN, organizat în Sectorul 5 al Capitalei (VIDEO)

Distracție și sport în Parcul Izvor din Capitală! O mulțime de copii de toate vârstele s-au adunat încă de la primele ore ale dimineții pentru a participa la Cross -ul „#REFRESH5RUN!". Evenimentul a avut un traseu bine stabilit, iar cei mici au venit să alerge cu mult entuziasm. La finalul competiţiei, copiii au fost recompensaţi cu premii!

