Programul "Fără cozi la ghișeu" demarat de Primăria Sectorului 4 a adus mai multe modificări în domeniul colectării impozitelor și taxelor locale. Primarul Daniel Băluţă a declarat că este un proiect exemplu şi pentru alte instituţii, un program care vine în ajutorul cetăţeanului, dovadă fiind numărul crescut de persoane care renunţă să mai stea la cozi interminabile pentru plăţile fiscale.

”Fără cozi la ghișeu” este un program inițiat de Primăria Sectorului 4 în 2019 și continuat și în acest an. Datorită ușurinței cu care cetățenii Sectorului 4 își achită acum taxele și impozitele, 206 stații de plată stau la dispoziția acestora. Este vorba despre 16 casierii la sediile DGITL, 7 puncte de încasare în stațiile de combustibil și 183 de astfel de puncte în cadrul unui important lanț de supermarket-uri.

”Am reușit să diversificăm extrem de mult mijloacele de plată, astfel încât oamenii pot să plătească în mai multe formule taxele și ipozitele locale. Îi îndemn să folosească cât se poate de mult mijloacele alternative de plată pentru că pe acest automat nu ne ia mai mult de 50 de secunde să plătim taxele și impozitele pe care le avem. Pentru varianta clasică pe care au adoptat-o destul de mulți cetățeni încă, și anume plata direct la ghișeu, am reușit să dublăm numărul de ghișee în acest an, am deschis noi puncte de colectare”, a declarat primarul Daniel Băluță.

În 2019, numărul persoanelor care au plătit online prin platforma creată special de Primăria Sectorului 4 a crescut cu 15% față de 2018.

”Se pot plăti, de asemenea, de pe telefonul mobil pentru că Sectorul 4 are o aplicație extrem de simplă, unde doar în baza CNP-ului se pot plăti aceste taxe și impozite locale. Ne interesează ca oamenii să nu mai stea la cozi, acest concept de coadă să dispară din mentalul colectiv”, a mai spus Daniel Băluță.

În primele zile ale anului 2020, și-au achitat contribuțiile aproape 5.000 de persoane.

