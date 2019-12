Locatarii unui bloc din Craiova nu au putut avea pe masa de Crăciun mâncare gătită și nu vor avea nici de Revelion. Oamenii au rămas fară gaze după ce unul dintre vecini a sesizat că are o problemă la aragaz. Lucrătorii de la Distrigaz au venit la fața locului, au luat contorul de gaze de la scara blocului și, fără vreo explicație, au plecat. 176 de familii aşteaptă acum gazele pentru a putea pregăti masa de anul nou.

Problemele locatarilor blocului G4, din cartierul craiovean Brazda lui Novac, au început în ajunul Crăciunului. Atunci, o locatară de la etajul 9 al blocului a sunat la Distrigaz și a anunțat că aragazul său a luat foc.Oamenii au fost anunțați că gazele vor fi sistate din 24 decembrie, ora 14.00. Nimeni nu le-a spus însă și pentru cât timp.

Puși în fața faptului împlinit, oamenii s-au descurcat cum au putut.

Locatarii sunt revoltați că angajații de la Distrigaz au plecat fără să le dea vreo explicatie. În plus, ei cred că gazele au fost oprite în tot blocul intenționat, pentru a-i forța să își instaleze detectoare de gaze în apartamente.

Președinta asociației de proprietari confirmă ca Distrigaz condiționează reluarea alimentării cu gaze de instalarea de detectoare de gaze.

În aceste condiții este foarte posibil ca oamenii să petreacă și Revelionul aşa cum şi-au petrecut şi Crăciunul: fără gaze în apartamente.

