O fată de 12 ani, dată dispărută în Brașov, a fost găsită în Capitală, alături de iubitul ei de 19 ani (VIDEO)

Autoritățile din Braşov au fost puse pe jar şi asta după ce o fată în vârstă de 12 ani a dispărut de acasă. Salvatorii au activat Planul Roşu, iar în paralel cu căutările din teren, acţiunea a ajuns până la un procuror care şi-a dat acordul pentru localizarea telefonului minorei. Câteva ore mai târziu, aceasta a fost găsită în Capitală, alaturi de iubitul de 19 ani.



Fata a fost dată dispărută de părinți vineri, după ce a plecat spre școală și nu s-a mai întors acasă. Atât poliţiştii, cât și 30 de taximetrişti s-au mobilizat și au plecat în căutarea ei.



Hainele cotrobaite, date asa, toate date peste cap, ca si-a luat haine de acolo. are telefonul ala si inca 2 a mai luat si cu certificatul de nastere. si a luat din portofel ea zice ca 5 mil.

După mai multe ore de căutări, poliţiştii i-au dat de urmă în Capitală. Aici ea ar fi ajuns cu trenul şi a fost găsită în compania unui băiat de 19 ani, cu care ar fi vorbit de mai multă vreme pe internet.



Ea coresponda cu un baiat. de aia tot tinea de telefon ca are un baiat. se tine de capul ei. nu stim nimic pt ca mama ei nu putea sa intre pt ca stergea tot si nu o lasa si are parola si are parola la telefon.



Un copil putin mai neecoperant si nedeschis vis-a-vis de relatia cu parintii. Au avut ceva probleme. au disparut pur si simplu. ar fi venit la un baiat cu care baietii stiu ca vb pe internet de vreo 2 ani, dar pe care nu l-au cunoscut fizic niciodată.



Fata de 12 ani si iubitul de 19 au fost aduși la Secția 12 de Poliție din Capitală. Tot aici au ajuns și părinții fetei.

Cei doi şi-au petrecut noaptea la secţia de poliţie unde au fost audiaţi de către poliţişti. După audieri, minora s-a întors cu părinţii la Braşov.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.