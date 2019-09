Continuă căutările în cazul fetiţei dispărute din judeţul Dâmboviţa. Sute de poliţişti, jandarmi, voluntari o caută cu ajutorul dronelor şi un elicopter. Fetiţa de 11 ani a plecat vineri de la şcoală, iar de atunci este de negăsit. Ultimele imagini cu Mihaela Adriana au fost surprinse de camerele de supraveghere montate in curtea şcolii. Mama fetei e disperată şi se teme că micuta a fost răpită.

De mai mult de 36 de ore, zeci de poliţişti şi jandarmi din Dâmbovița o caută pe copila de 11 ani, care a dispărut pe drumul dintre școală și casă. Forțe impresionante de ordine răscolesc pas cu pas toată zona. Au fost ridicate în aer două drone, un elicopter, iar jandarmii folosesc câini special antrenaţi.

O cameră de supraveghere, instalată pe clădirea școlii, a înregistrat-o vineri la ora 17 și 19 minute, în timp ce pleca spre casă. Sunt ultimele imagini cu ea înainte să fie dată alarma. În mod normal, ar fi trebuit să ajungă în cel mult o jumătate de oră. Familia este însă convinsă că ar fi fost răpită de pe stradă de nişte necunoscuţi.

Mihaela Adriana Fieraru are aproape 1 metru și 50 de centimetri înălțime, în jur de 45 de kilograme, ochi căprui, păr lung, castaniu. În momentul dispariției purta blugi de culoare albastră, bluză de culoare gri și era încălțată cu pantofi sport de culoare neagră cu roșu. Cine o vede sau poate da relații despre ea este rugat să sune la 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliție.

