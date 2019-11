După cazul Caracal, care a răvăşit întreaga ţară, un alt copil este acum dat dispărut. Este vorba despre o adolescentă de 15 ani, din judetul Timiş, care a plecat de la Centrul unde locuia şi nu s-a mai întors. Fata este căutată, cu disperare, de autorităţi.

Adolescenta de 15 ani a plecat spre școală, de la Centrul din localitatea Giarmata, aflată la câțiva kilometri de Timișoara, informează B1 TV.

Copila, însă, nu a mai ajuns la şcoală, nici la Centru.

Angajații instituției au căutat-o o zi întreagă, apoi au cerut ajutorul poliţiei.

Fata se numeşte Alexandra Davidovici, are 1,56 înălțime, aproximativ 52 de kilograme, părul roșcat, ondulat, ochii căprui, pistrui pe nas si pe obraji.

Când a dispărut, era îmbrăcată cu pantaloni şi geacă de blugi.

Poliţia face apel şi cere sprijinul oamenilor pentru găsirea băiatului.

La fel şi în cazul altui băiat, de 14 ani, care a dispărut de mai bine de trei săptămâni, din curtea unei şcoli din Bucureşti. Copilul se numeşte Alexandru Florin Vicol.

