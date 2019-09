FBI a primit probele ADN din ancheta de la Caracal, anunță în exclusivitate B1TV, în condițiile în care DIICOT ceruse sprijinul structurii americane pentru că Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” nu deține omologările necesare pentru astfel de analize.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.