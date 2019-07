Felix Bănilă, despre ancheta în cazul Caracal: Dacă și DIICOT-ul este depășit de acest caz... (VIDEO)

Șeful DIICOT Felix Bănilă a declarat, miercuri, că instituția pe care o conduce are competență să ancheteze cazul crimelor de la Caracal și a susținut că procurorii din subordinea sa nu sunt depășiți de situație.

„Vă amintiți OUG 78/2016 care reglementează competența DIICOT. Știți foarte bine că în materia traficului de persoane și în materia traficului de minori DIICOT are competență exclusivă”, a declarat Bănilă.

Întrebat dacă DIICOT nu este depșit de acest caz, șeful instituției s-a arătat deranjat de acest lucru.

"La momentul acesta se fac niște căutări cu cei de la Poliție și de la ISU în niște canale și un lac de lângă casa dumnealui. Cum spuneam la început, nu neglijăm niciuna din cele două versiuni și că ar fi în viață și nu ar fi.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

Dacă și DIICOT-ul este depășit de acest caz, vă spun eu că nu.

Discuțiile privind competența DIICOT pe acest caz sunt depășite. Noi nu putem să compromitem întreaga anchetă făcând verificări care nu țin de competența noastră", a mai spus Felix Bănilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.