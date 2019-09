Procurorul-șef explică de ce DIICOT a solicitat implicarea FBI în anchetă: „Nu este vorba de o lipsă de încredere” / Despre aducerea unui alt profiler: „Este vorba despre o a doua opinie” (VIDEO)

Procurorul-șef Felix Bănilă a explicat, miercuri, că DIICOT a solicitat sprijinul FBI pentru a stabili profilul genetic al Luizei Melencu, pentru că Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” nu este omologat să efectueze o astfel de procedură, subliniind că această decizie nu are la bază „o lipsă de încredere”

„Așa cum am comunicat și public, prin comunicatul de presă pe care l-am postat astăzi pe site-ul Direcție, s-a dispus efectuarea unei comisii rogatorii în Statele Unite, pentru a efectua o nouă extragere de ADN, printr-o metodă pe care Institutul Național de Medicină Legală «Mina Minovici» nu este omologat să o efectueze, respectiv prin metoda extragerii ADN mitocondria.

Nu este vorba despre o lipsă de încredere în institutul nostru, ci pur și simplu datorită faptului că o astfel de procedure de acreditare a unei noi metode este de durată, iar cooperarea dintre noi și autoritățile din SUA permit o astfel de cooperare”, a afirmat Felix Bănilă.

Întrebat de ce s-a solicitat un al doilea profiler în dosarul de la Caracal, Felix Bănilă a explicat că: „Este vorba despre solicitarea unei opinii secundare, o a doua opinie practic, pentru a ne forma convingerea cu privire la sinceritatea inculpatului”.

„De asemenea, am văzut că sunteți foarte mulți astăzi aici. Ne-am pus și noi întrebarea. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, așa cum și dumneavoastră ați aflat între timp, vreau să vă confirm practic, mama victimei a fost invitată pentru mâine, și nu pentru astăzi, la sediul Direcției pentru a stabili cu dumneaei dacă este sau nu este de acord pentru a i se recolta probe biologice”, a mai adăugat procurorul-șef al DIICOT.

Declarațiile lui Felix Bănilă vin în contextul în care DIICOT a comunicat, miercuri, că va cere asistență din partea FBI pentru a stabili profilul genetic al Luizei Melencu, una dintre fetele dispărute în tragedia din Caracal, în contextul în care analiza solicitată nu poate fi efectuată în România, la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici, din rațiuni logistice, în timp ce serviciul american este specializat în cazuri de acest gen. (Detalii AICI)

