Șeful DIICOT, Felix Bănilă, reacționează după ce președintele Klaus Iohannis i-a solicitat demisia ca urmare a felului în care a fost gestionat până acum cazul de la Caracal.

Într-un comunicat de presă transmis marți dimineață, Felix Bănilă transmite că va solicita cu ”maximă seriozitate” solicitarea șefului statului, însă demisia este ”un act unilateral de voință”.

Șeful DIICOT anunță că se va consulta cu colegii săi pe această temă și subliniază că activitatea DIICOT nu se rezumă doar la cazul Caracal.

De asemenea, Bănilă precizează că o eventuală demisie a sa, ”mai ales în astfel de împrejurări, poate avea consecințe deosebite, până la instabilitate”.

Redăm, mai jos, comunicatul de presă al DIICOT:

Urmare a solicitării Președintelui României din seara zilei de 30.09.2019, procurorul șef DIICOT aduce la cunostinta publica următoarele:

Demisia este un act unilateral de voința, dar sunt împrejurări în care aceasta ar putea reprezenta expresia unui om laș și poate chiar lipsit de responsabilitate. Vă asigur că în cazul meu, nu se va întâmpla așa.

Fiind solicitată de Președintele în funcție al României, desigur că ea trebuie tratată cu maximă seriozitate, ceea ce voi și face, în mod neîntârziat. Așa că, voi culege opiniile colegilor mei, ale șefului ierarhic și al celor implicați în actul numirii procurorului șef al DIICOT, după care voi aduce la cunoștință publică rezultatul deciziei luate.

Instituțiile sunt formate din oameni, însă demisia șefului DIICOT, mai ales în astfel de împrejurări, poate avea consecințe deosebite, până la instabilitate, iar eu nu pot concepe că așa ceva ar fi de dorit, intr-o țară membră a UE și a NATO, aflată la frontiera acestora.

Activitatea DIICOT nu se rezumă numai la cazul Caracal și de aceea, vreau să vă asigur despre faptul că demisia șefului DIICOT, dacă aceasta se va produce, va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv și nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golită de importanța funcției, de care, de altfel, sunt pe deplin conștient.

