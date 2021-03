Femeia din Bistrița bătută de soț pe stradă făcuse mai multe sesizări la Poliție, dar a fost ignorată / Lucian Bode a anunțat că trimite Corpul de control (VIDEO)

La mai puţin de o lună de la dubla crimă din Oneşti, apare încă un caz şocant de neglijenţă din partea autorităţilor române. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunţat că trimite Corpul de Control la Bistriţa, după ce o femeie a fost agresată în plină stradă de soţul ei. Aceasta ar fi depus mai multe sesizări la Poliţie, dar a fost ignorată total, informează B1 TV.

Corpul de control al ministrul de Interne are o nouă misiune. De data aceasta probleme sunt la IPJ Bistrița.

Decizia vine după ce o femeie a fost bătută în plină stradă de soţul de care dorește să divorţeze. Ea ar fi depus numeroase plângeri la Poliţie, în care sesiza că soţul a ameninţat-o cu moartea, dar agenţii au ignorat-o.

„Se întâmplă la trei săptămâni de la Oneşti o situație în care doamna respectivă depusese petiţii către Poliţie, în care explica foarte clar că este amenințată, arăta foarte clar ce i se întâmplă și Poliția nu a luat, din păcate, nicio măsură. În consecință, la Bistrița am hotărât să trimit Corpul de Control al ministrului”, a declarat Lucian Bode.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.