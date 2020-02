TRAGEDIE în Iaşi! O femeie s-a aruncat de la etajul patru al maternităţii (VIDEO)

O femeie din Iaşi, în vârstă de 34 de ani, s-a stins din viaţă, după ce s-a aruncat de la etajul patru al Maternităţii Cuza Vodă.

Aceasta nascuse de doar câteva zile un băiat, însă, a apelat la gestul extrem chiar în ziua în care trebuia să fie externată.

Tragedia a fost descoperită de una dintre infirmierele spitalului.

Aceasta, împreună cu alte colege, făceau curat pe holul care duce spre balconul de la etajul patru. Femeia a văzut că uşa de la balcon era deschisă, iar, cand a ieşit, a văzut-o întinsă pe asfalt pe tânăra mamă.

Imediat, infirmiera a dat alarma, femeia fiind preluată de medici.

Pacienta, găsită în stop cardio-respirator, a fost resuscitată mai bine de o oră, însă, fără succes.

Din nefericire, medicii nu au putut face nimic pentru a o salva, declarând decesul.

În caz, autorităţile au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

Medicii de la maternitatea Cuza Voda spun că au aflat de la familia tinerei, chiar în ziua morţii sale, că femeia era cunoscută cu antecedente psihiatrice, după ce, la vârsta de18 ani, şi-a găsit mama decedată.

De atunci, femeia a avut internări la spitalul de psihiatrie,însă, nu se ştie dacă îşi lua tratamentul.

Totodată, medicii vorbesc despre o depresie post natală.

