Femeie bătută crunt de un polițist din Olt: ”Mi-a dat cu picioarele, cu pumnii, cu vătraiul...” (VIDEO)

Caz incredibil în Olt. O femeie a fost desfigurată chiar de un polițist. Potrivit medicilor, femeia a suferit multiple traumatisme. Aceasta a povestit de pe patul de spital cum s-a întâmplat totul.

Scenele de groază s-au derulat în localitatea Potcoava. Din spusele femeii aflate pe patul de spital, agentul de poliție ar fi chemat-o pe aceasta la o rudă de-a bărbatului sub pretextul de a-i zugrăvi o cameră. Numai că, ce a urmat, este de-a dreptul revoltător.

"Prima dată m-au chemat la el să-i spun cât îi iau de cameră dacă-i dau cu lavabilă și pe urmă a tras de mine, mi-a rupt hainele. M-a luat la bătaie cu pumnii. (...) A vrut să aibă relații cu mine. A tras de mine, mi-a dat cu picioarele, cu pumnii, cu vătraiul, a vrut să mă taie cu cuțitul”, a povestit femeia.

Victima se află acum internată într-un spital din Slatina. Potrivit medicilor, femeia are mai multe traumatisme, printre care și unul cranian.

Poliţiştii din Olt s-au autosesizat şi au demarat o anchetă în acest caz.

Pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

