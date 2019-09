Scene ȘOCANTE la Sibiu: Femeie, bătută fără milă în plină stradă. Ce s-a întâmplat atunci când cineva a încercat să intervină (VIDEO)

Scene şocante pe o stradă din Sibiu. O femeie a fost bătută fără milă, în plină zi, fără ca nimeni să o poată salva. Agresorul părea de neoprit. Doar un tânăr a încercat să intervină, însă fără succes.

În imaginile filmate de un vecin al femeii, se vede clar cum individul îşi varsă toată furia asupra tinerei. Fără milă, bărbatul îi dă fetei lovitură după lovitură, unde nimereşte, şi o trage continuu de păr.

În tot acest timp, un alt bărbat, prieten se pare cu agresorul, a tot încercat să îl oprească însă fără succes.

La un moment dat, în scandal a intervenit şi o altă femeie care, de asemenea, se pare că îl cunoştea pe bătăuş. Însă nici ea nu a avut vreo şansă să îl oprească pe individul dezlănţuit. Ba mai mult, era să se aleagă şi ea cu câţiva pumni.

Poliţia susţine că, în urma acestei bătăi, nimeni nu a făcut vreo plângere.

