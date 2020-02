Femeie din Iași fără antecedente medicale, ucisă de gripă în doar 24 de ore. Este a 35-a victimă de la începutul sezonului gripal în România (VIDEO)

Gripa de sezon a ucis în doar 24 de ore o femeie din Iaşi care nu avea antecedente medicale. Virusul i-a afectat rapid plămânii și nu a lăsat timp organismului ei sănătos să își activeze mecanismele de apărare, relatează B1 TV.



Ca să înțeleagă cum virusul a ucis-o atât de repede pe femeia de 40 de ani, doctorii au cerut legiștilor analize atente. În același timp, autoritățile sanitare din Iași au declanșat o anchetă epidemiologică în familia ei.



Femeia de 40 de ani a ajuns acum două zile la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iași, iar starea ei era gravă, spun medicii. Femeia avea febră 40, iar în ciuda tratatamentului temperatura nu i-a scăzut. Când au văzut că starea pacientei se agravează doctorii au trimis-o de urgenţă la Spitalul de Boli Infecțioase, unde a fost internată direct la Terapie Intensivă.

Aici i-au fost făcute noi analize şi noi tratamente, însă nimic nu a dat roade. În doar 24 de ore a murit. Virusul i-a afectat rapid plămânii și nu a lăsat timp organismului ei sănătos să își activeze mecanismele de apărare. Cauza acestor forme fulminante de gripă rămâne o necunoscută pentru epidemiologi.

Pacienta avea un istoric medical curat. Nu se știa cu alte boli și, aparent, organismul ei nu era măcinat de nicio altă afecțiune. Corpul ei sănătos nu s-a putut lupta, însă, cu virusul gripal, iar organele i-au cedat pe rând.

Epidemiologii vorbesc de o formă agresivă a virusului gripal care poate ucide rapid. De asemenea, în urmă cu o lună, un băiat de 12 ani, sportiv de performanță în București, a murit în 36 de ore tot din cauza unei forme agresive a virsului gripal A. În ambele cazuri, victimele nu erau vaccinate.

De la începutul sezonului de gripă, în România, boala a ucis 35 de oameni.

