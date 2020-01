Situaţie şocantă în comuna Frumuşani din judeţul Călăraşi.

Miercuri seară, o tânără din Bucureşti conducea liniştită pe DN4, în condiţii de ceaţă densă, moment în care o femeie s-a aruncat pur şi simplu în faţa maşinii.

Tâna aflată la volan, Liliana Sandu, pe numele ei, a povestit întreaga întâmplare pe Facebook.

"Data: Miercuri 15 ianuarie 2020. Ora 1:30 noaptea. Locatie: DN 4 - Frumuşani. Vremea: ceaţă foarte densă, vizibilitate foarte scazută, -3 grade.

În faţa maşinii pur şi simplu sare o femeie îmbrăcată sumar (maieu) şi desculţă, făcând semne disperate.

Încercam să întorc maşina în siguranţă, având în vedere ceaţa densă şi între timp, sun la 112 să solicit un echipaj de poliţie la faţa locului. Mi se spune sa merg la fata locului, s-a constat gravitatea problemei si apoi daca este necesar vor trimite echipaj", a povestit bucureşteanca.

Din nefericire, a durat 50 de minute până când poliţia şi-au făcut apariţia.

Liliana Sandu a povestit că victima s-a aruncat în faţa maşinii pentru a scăpa de violenţa soţului.

"Femeia imi povesteste disperata si plangand ca a batut-o sotul, ca a reusit sa fuga, ca in urma ei sotul ii lovea mama si ca in casa au ramas 3 copii si se teme pentru ei. Mi se comunica trimiterea unui echipaj. Bag femeia in masina, ii dau geaca mea (vazusem bine initial, in cateva fractiuni de secunda - era in maieu, in picioarele goale si in pantaloni de pijama foarte subtiri).

Apare politia... 50 minute? Cam cate se pot intampla in 50 minute? Am lasat-o pe maini sigure... OARE?", a precizat tânăra în postarea sa, potrivit spynews.ro.