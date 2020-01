O femeie și-a ucis soțul și l-a ars în cuptorul de pâine. Criminalistul Tudorel Butoi, într-un interviu acordat lui Marius Tucă, a făcut o paralelă între această crimă, petrecută acum mai mulți ani, în care ucigașul a fost condamnat, deși cadavrul victimei sale fusese ars complet, și cazul de la Caracal.

Tudore l B utoi a povestit despre cazuri în care autorii unor crime au fost condamnați în lipsa cadavrelor. Printre acestea s-a numărat și cazul în care o femeie și-a incinerat propriul soț în cuptorul de pâine.

„ Am avut eu spețe mult mai complicate (n.red. decât a lui Gheorghe Dincă). Indivizi de peste 90 kg, care au fost arși în cuptorul de pâine până dimineața, de nu mai rămăsese nimic”, a spus Butoi făcând referire la declarația lui Gheorghe Dincă, conform căreia, după ce a ucis-o pe Alexandra Măceșanu a ars-o într-un butoi din curtea casei sale. Anchetatorii au găsit în cenușa din respectivul butoi câțiva dinți, care conform ADN-ului i-ar fi aparținut fetei, potrivit WOWbiz.ro.

Această crimă s-a petrcut în 1976, Jurnalul Nașional scriind despre ea în 2012. Mănăilă Șipoș fusese dat dispărut la postul de miliție din comuna Ceanu Mare din Cluj. Acesta lipsea de o lună, iar soția lui, Carolina, spunea că bărbatul ei e plecat la muncă în Valea Jiului să câtige bani pentru a termina de construit casa. Oamenii legii au început învestigația din momentul în care femeia a spus că nu știe adresa actuală a soțului ei, întrucât aceștia nu-și scriau. O echipă operativă din Cluj a venit și a cercetat locuința, anexele din curte. Într-una din camere, poliţiştii au observat urma lăsată de un recamier ce stătuse acolo timp îndelungat. Întrebată unde e, Carolina s-a încurcat în răspunsuri: a spus întâi că l-a mutat într-o altă cameră, iar mai apoi că i-a fost furat.