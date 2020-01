Femeie, filmată pe ascuns la locul de muncă! ABOLUT ȘOCANT ce putea să facă aceasta când credea că nu o vede nimeni! (VIDEO)

O femeie a fost filmată pe ascuns de un coleg în timp ce... înfuleca un tort, la serviciu.

În filmare se vede cum femeia nu a mai ținut cont de faptul că și colegii trebuiau să se servească din acel tort și, practic, și l-a însușit. Aceasta a mâncat direct din tort, în loc să-și taie o felie. După ce s-a săturat, angajata cu o slăbiciune evidentă pentru ciocolată s-a lins și pe degete și și-a folosit mâinile ca să mute întregul desert pe un șervețel, scrie a1.ro.

Clipul a fost văzut de peste un milion de ori pe Twitter.

„Acesta este motivul pentru care eu nu mănânc la serviciu, în sala de pauze”, a scris colegul care a făcut înregistrarea video, în descrierea acesteia.

