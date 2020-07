Femeie oprită în trafic de poliție pentru că a arborat steagul României (VIDEO)

Scandal în trafic, după ce o femeie a fost oprită pe un bulevard din București de un agent de la circulație pe motiv că a depășit gabaritul mașinii. Bucureșteanca arborase la geamul autoturismului un drapel al României.

Steagul era de dimensiuni mici, din categoria celor pe care toți șoferii le arborează. Clipul a fost postat pe o rețea de socializare și a sârnit indignare printre internauți.

În înregistrare, femeia se aude în timp ce îl întreba pe polițist de ce a fost oprită. „Dumneavoastră ne acuzaţi că purtăm steagul României", i-a reproşat poliţistului care a legitimat-o. Acesta i-a explicat că nu are voie să depăşească gabaritul maşinii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.