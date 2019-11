Caz revoltător: Femeie în stare critică după cezariană, dusă la Iași pentru că spitalul din Neamț nu avea anestezist (VIDEO)

La un pas de moarte, după ce a născut! Este cazul dramatic al unei femei din Târgu Neamţ, care a suferit complicaţii după o operaţie de cezariană. Femeia, în vârstă de 34 de ani, a fost adusă în stare gravă, cu elicopterul SMURD, la Spitalul Cuza Vodă din Iaşi, unde medicii au reuşit cu greu să o stabilizeze, informează B1 TV.

Tânăra a mers să nască la Spitalul din Târgu Neamţ. Medicii de aici au decis să-i facă operaţie de cezariană, deşi femeia mai suferise o intervenţie de acest fel, la prima naştere.

Imediat după intervenţie, starea ei s-a agravat, a pierdut foarte mult sânge care, apoi, s-a acumulat în abdomen.

