Fenomenele meteo extreme au făcut ravagii în țară: Mai multe străzi din Sibiu au fost inundate, în timp ce la Horezu grindina a făcut prăpăd (VIDEO)

Fenomenele meteo extreme au făcut ravagii în țară. Mai multe străzi din Sibiu au fost inundate în urma unei ploi torențiale, în timp ce la Horezu grindina a făcut prăpăd.

Stratul de gheață a ajuns chiar și la jumătate de metru și a fost adunat de localnici cu lopata.

Municipiul Sibiu s-a transformat într-un adevărat patinoar pentru mașini, dupa ploaia torențială.

Timp de zeci de minute a turnat cu găleata în oraș, cu grindină și descărcări electrice. În urma ruperii de nori, canalele de scurgere nu au mai făcut față, așa că mai multe străzi au fost inundate.

Șoferii surprinși în trafic de ploia torențială au înaintat cu mașinile prin bălți uriașe.

Cele mai mari probleme au fost în cartierul Ștrand, pe strada Maramureșului, care este inundată aproape la fiecare ploaie serioasă.

Au fost inundații și pe străzile Ion Creangă și Ștrandului, acolo unde apa a intrat până în garaje.

La Horezu, în județul Vâlcea, căderile de grindină au fost cele care au făcut ravagii.

Pompierii au adunat stratul de gheaţă, care ajunsese și la jumătate de metru, cu lopețile.

Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme instabilă, inclusiv de furtuni și căderi de grindină. Vremea rea va dăinui peste Romania până duminică seara.

