Ferentari în sărbătoare: Zilele Recoltei, eveniment creat de Centrul Cultural 'Ștefan Iordache' și Primăria Sectorului 5 (VIDEO)

În Piața Ferentari se anunță un weekend cu joc și voie bună. Mustării, berbecuți la proțap şi muzică antrenantă, toate acestea la cea de-a treia ediție a Zilelor Recoltei, eveniment organizat de Primăria Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache.

