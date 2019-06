Conform unui studiu realizat recent de O2 lectorul Universitatii Goldsmith, Patrick Fagan, a merge la un dance event sau un festival aduce o serie de beneficii, deloc de neglijat. Mai precis, o astfel de distracție creste speranța de viață cu 10 ani.

PROFEȚIA MOMENTULUI! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL! ESTE VORBA DESPRE MAREA CÂNTĂREAȚĂ! FANII ȘI-AU LUAT RĂMAS BUN (GALERIE FOTO)

Participanții la studiu au declarat că după ce au mers la un concert sau la un dance show, au remarcat că sentimentul de încredere în sine a crescut cu 25%, apropierea față de ceilalti oameni cu 25%, starea mentală marchează o urcare de 75 de procente, altfel spus senzația de “sunt bine” e pe plus cu nu mai puțin de 21%, conform stirileprotv.ro.

“Cercetarea noastră demonstrează impactul fantastic pe care un festival, cu tot ceea ce el implică, îl are asupra mentalului; un festival aduce starea de fericire. Combinând datele obținute am venit cu o rețetă pe care să o “luați” o dată la două săptămâni. Starea de fericire, energia fantastică pe care o avem în timpul unui astfel de eveniment e rețeta perfectă pentru a câștiga încă 10 ani”, a declarat Patrick Fagan, expert in Știinta Comportamentală la Universitatea Goldsmith.