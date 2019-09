EXCLUSIV // Mădălin Voicu, despre importanța Festivalului George Enescu: "Este vârful de lance al manifestărilor pe care cultura românească le prezintă sau le are în agendă an de an”

Cu ocazia ediției cu numărul douăzeci și patru a Festivalului Internațional "George Enescu", Mădălin Voicu, dirijorul Orchestra de Cameră Bucureşti, a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre semnificația acestui eveniment important.

Acesta a precizat că Festivalul George Enescu reprezintă una dintre cele mai importante manifestări culturale pe care le organizează România, iar la nivel mondial se numără printre cele mai prestigioase festivaluri de muzică clasică.

“Locul Festivalului George Enescu pentru cultura română este în frunte, în condițiile în care vorbim despre al cincilea festival din lume, ca prestigiu, calitate, longevitate și respect. Din punctul meu de vedere Festivalul George Enescu nu se poate compara cu alte festivaluri dedicate muzicii clasice. Este vârful de lance al manifestărilor pe care cultura românească le prezintă sau le are în agendă an de an”, a declarat Mădălin Voicu.

Acesta a vorbit și despre unul dintre conceptele ediției din acest an a Festivalului anunțată de maestrul Vladimir Jurowski, aducerea muzicii clasice cât mai aproape de public. Astfel, spectacolele nu se vor rezuma doar la sălile de concerte, ci muzica se va auzi pe străzile din București, în companii, în spații comune.

“Probabil din cauza educației și datorită faptului că sunt muzician am probabil idei, comportamente, atitudini mai puțin extravagante. Sunt mai clasic, mai conservator dacă vreți, sunt un om cu mai mult respect față de ceea ce înseamnă ștaiful unui festival cum este Festivalul George Enescu. Nu am o problemă sau intenția de a mă opune. Sunt de acord cu modernismul până într-o anumită limită, dar nu poate să strice sau să altereze într-un fel mesajul cultural”, a subliniat Mădălin Voicu.

În ceea ce privește popularitatea și răspândirea compozițiilor lui George Enescu în repertoriul marilor orchestre, Mădălin Voicu a precizat că statul român ar putea face mai mult pentru a-i promova muzica, însă lumea știe și respectă creația marelui compozitor.

“România a promovat muzica și personalitatea și esența marelui compozitor George Enescu tot timpul și peste tot în lume. Sunt mari orchestre care au în repertoriu lucrările lui George Enescu, sunt mari artiști, în special violoniști care cântă lucrările lui Enescu, sonatele și piesele care sunt de mare virtuozitate. Poate că am putea face mai mult însă nu putem influenț piața muzicii simfonice în așa fel încât să impunem în vreun fel sau să sugerăm să existe în repertoriul marilor orchestre mai multe sau mai des piese de-ale lui Enescu. Dar cred că lumea știe și respectă calitatea și personalitatea lui George Enescu”, a mai precizat Mădălin Voicu.

Acesta a vorbit și despre momentul artistic pe care l-a pregătit în cadrul festivalului împreună cu Orchestra de Cameră București – Ion Voicu. Este vorba despre concertul susținut pe data de 10 septembrie, la Ateneul Român, în cadrul căruia orchestra va interpreta lucrări semnate de Benedetto Marcello, (Introducere, Arie şi Presto), Mozart (Concertul nr. 5 în la major pentru vioară şi orchestră KV 219) și Haydn (Simfonia nr. 85 în si bemol major Hob. I:85, „Regina”). O prezență specială în timpul evenimentului muzical este cea a violonistei Mihaela Martin, unul dintre cei mai de seamă virtuzi din generaţia sa.

“Am ales cu mare grijă piesele. În primul rând Simfonia nr. 85 de Haydn, Regina, este una dintre sinfoniile pe care tata le-a îndrăgit foarte tare. Făcea parte din repertoriul Orchestrei de cameră. Cred că în felul acesta aduc și un omagiu tatălui meu. După aceea solistul, Mihaela Martin, care a fost una dintre elevele tatălui meu și care a încurajat-o foarte tare să se afirme în toată lumea pentru că merita, este un talent autentic. Iar piesa Marcello este un exemplu de virtuozitate mai curând decât o piesă din repertoriul permanent al Orchestrei și vreau să arăt că orchestra are și veleităti, nu doar artistice, ci că demonstrează că poate cânta și piese foarte grele. E o piesă dificilă și cred că am făcut bine că am ales Benedetto Marcello”, a conchis Mădălin Voicu.

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Festivalul Internaţional George Enescu se va desfăşura în perioada 31 august-22 septembrie 2019. În sălile de concerte din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă orchestre de talie mondială.