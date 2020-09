Festivalul de teatru 'Ștefan Iordache' a ajuns la final: Finalul galei de decernare a fost marcat de înmânarea burselor pentru studenţii de la Facultatea de Arte Teatrale şi Cinematografie I.l.Caragiale Bucureşti (VIDEO)

După cinci zile de spectacol alături de artiști consacrați precum Maia Morgenstern, Marius Bodochi sau Monica Anghel, s-a tras cortina la Festivalul de Teatru pentru Tineret ,,Ștefan Iordache’’. De la gală nu puteau lipsi nici premiile, destinate în principal tinerilor actori.

