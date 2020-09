După cinci zile de spectacol alături de artiști consacrați precum Maia Morgenstern, Marius Bodochi sau Monica Anghel, s-a tras cortina la Festivalul de Teatru pentru Tineret ,,Ștefan Iordache”. De la gală nu puteau lipsi nici premiile, destinate în principal tinerilor actori.

În ciuda restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus, Festivalul de Teatru pentru Tineret a fost un succes. Oamenii au venit în număr mare să vadă spectacolele puse în scenă de tinerii actori.

”Nimeni nu se aștepta ca și anul acesta, datorită pandemiei se va organiza festivalul, că vor veni trupe de teatru ale elevilor din toată țara, că vor veni studenți de la teatru să își susțină monoloagele aici, pe scenă, în parc, dar iată ca au venit”, a declarat actrița Lavinia Șandru.

Tinerii actori au fost încântaţi de numărul mare de spectatori.

”Mi se pare extraordinar că există interesul ăsta în rândul oamenilor care vin să urmărească spectacolele aici. Am stat în ultimele trei seri la toate spectacolele, în calitate de jurat și am fost surprins de numărul mare de oameni care a luat parte la festival”, a spus actorul Lari Giorgescu.

Tinerele talente nu au plecat cu mâna goala. Juriul a împărţit premii pentru mai multe categorii. Primii au fost studenţii.

La categoria individual premiul al 3-lea a mers către Iulia Rusu

Premiul al 2-lea - Miruna Ileanu

Premiul 1 la categoria - Paul Tripon, cu un monolog din HamletUN ADEVĂRAT MIRACOL! S-a dus cu iubitul său necredincios la mormântul Părintelui Arsenie Boca. Când au ajuns acolo, ceva cu totul NEAȘTEPTAT i s-a întâmplat tânărului

Trofeul, la categoria individual pentru studenți - Ștefan Iancu

Premii au primit şi trupele de teatru.

Premiul al 3-lea - Atelierul de teatru Botoșani

Premiul al doilea - trupa Shakespeare

Premiul 1 - trupa Ass

Trofeul ”Ștefan Iordache” - trupa Acting up

Finalul galei de decernare a fost marcat de înmanarea burselor pentru studenţii de la Facultatea de Arte Teatrale şi Cinematografie I.l.Caragiale Bucureşti.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.