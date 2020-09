Festivalul de Teatru pentru Tineret "Ștefan Iordache" a deschis porțile unei noi ediții. Cinci zile de spectacol alături de artiști consacrați precum Maia Morgenstern, Marius Bodochi sau Monica Anghel vor încânta publicul într-un spațiu perfect organizat în contextul pandemiei de coronavirus.

