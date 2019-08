Festivalul George Enescu 2019: Lumea în armonie - Peste 2.500 dintre cei mai valoroși artiști ai lumii vor prezenta la București 84 de concerte și recitaluri timp de 23 de zile

Mai este foarte puțin până la ediția 2019 a Festivalului Internațional George Enescu.

Evenimentul muzical de prestigiu internațional va avea loc în perioada 31 august - 22 septembrie 2019 în mai multe locuri din București: Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Mică a Palatului și Teatrul Excelsior.

Pentru această ediție, organizatorii au ales ca temă centrală "Lumea în armonie".

Sâmbătă, festivalul se deschide cu un concert extraordinar. Orchestra Filarmonicii din Berlin, considerata in acest moment cea mai buna orchestra din lume.

Directorul artistic al Festivalului Enescu este Vladimir Jurowski, iar ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România. Printre artiști se numără Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida, şi nouă orchestre de talie mondială. Printre ele, Orchestra Națională a Franței, Capela de Stat din Dresda, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Viena, Orchestra Simfonică Academică de Stat „Evgeny Svetlanov” din Rusia, Orchestra Filarmonicii Regale din Liège, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam sau Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin.

De asemenea, ansambluri importante, precum Mahler Chamber Orchestra, Camerata Salzburg, Europa Galante, Orchestra of the Age of Enlightement, Vienna Radio Orchestra – cu Elisabeth Leonsakaja la pian si Academia Bizantia vor urca pe scena Festivalului Enescu 2019.

Printre cele mai notabile prezente romanesti din editia 2019, este triada dirijorala Horia Andreescu, Cristian Mandeal si Christian Badea. Cele mai importante orchestre romanesti vor fi prezente in editia 2019, de la Orchestra Filarmonicii George Enescu, la Orchestra Radio si Orchestra Romana de Tineret, la filarmonicile din Iasi, Sibiu, Timisoara, Cluj, Bacau si Targu Mures.

Celebrul dirijor Ion Marin va urca din nou pe scena Festivalului Enescu, la fel si pianista Alexandra Dariescu si mezzo-soprana Ruxandra Donose. De asemenea, Gabriel Bebeselea, Tiberiu Soare, Vlad Vizireanu si Cristian Lupes vor dirija orchestre straine.

„Editia 2019 a Festivalului Enescu releva, cu certitudine, puterea originalitatii si a armoniei. Artisti din intreaga lume, de nationalitati diferite, unii avand viziuni si religii diferite vin in cadrul Festivalului cu un singur tel: acela de a face muzica. Or, scopul muzicii este tocmai acesta: sa uneasca si nu sa divida. Cred ca acest lucru transpare si din programul acestei editii. Am reusit sa convingem o multime dintre invitati sa fie prezenti cu lucrari compuse de ei – astfel, vom avea o permanenta alternanta intre muzica clasica si cea contemporana in cadrul aceluiasi concert. Prezenta operelor in concert la aceasta editie este una remarcabila. Vor fi prezentate cateva lucrari in premiera in Romania – printre acestea fiind si opera Leonore, de Beethoven, o lucrare monumentala, iata, niciodata prezentata in Romania. As mai adauga ca un punct de atractie este prezenta violonistei Patricia Kopacinskaia in deschidere, alaturi de Filarmonica din Berlin, cu provocatorul concert pentru vioara de Schoenberg, iar Mariss Jansons, legendarul dirijor al Royal Concertgebouw Orchestra revine la pupitrul orchestrei pentru a incheia Festivalul”, a declarat directorul artistic al Festivalului Enescu, Vladimir Jurowski, potrivit casadecultura.ro

Pe scenă vor mai urca și laureatii editiei 2018 a Concursului International George Enescu.

Festivalul Enescu va avea loc la Bucuresti, precum si in alte sapte orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Sibiu, Targu Mures, Bacau si Targoviste.

„Avem premiere pe toate palierele in acest an. Propunem noi formule de repertoriu - cum ar fi opera in concert sau Mozart Week in residence. Avem 34 de noi artisti si orchestre de mare calibru, care se alatura marilor nume consacrate ale Festivalului. Am organizat o sectiune dedicata lui George Enescu si contemporanilor sai pentru a asculta aceasta muzica in contextul in care a fost creata. Am consolidat sectiunea de muzica contemporana, astfel incat publicul sa si poata interactiona cu extraordinari compozitori care sunt activi si disponibili. Am modificat procesul de organizare a vanzarilor de bilete, pentru a oferi mai multe sanse, unui public cat mai divers, asemanator celor de la alte mari Festivaluri. Proiectele care sustin Festivalul sunt gandite si ele ca o deschidere catre un public mai divers. Ideal ar fi ca Festivalul sa se simta ca o bucurie pentru orice locuitor al orasului. Mai avem pana acolo, dar aceasta ne este directia, pentru a mentine vie, peste timp si peste generatii, opera genialului Enescu”, a punctat Mihai Constantinescu, director executiv al Festivalului George Enescu, potrivit casadecultura.ro.

O serie de 16 tururi ghidate vor avea loc în capitală cu prilejul Festivalului Internațional George Enescu, invitându-i pe bucureșteni și turiști deopotrivă, pe urmele lui Enescu prin oraș. Tururile ghidate se vor derula în perioada 6 – 22 septembrie.

Transmisiile live de la concertele din cadrul Festivalului Enescu 2019 vor fi asigurate pe site-ul Festivalului, www.festivalenescu.ro si pe ecranele din Piata Festivalului (Piata George Enescu).

VEZI AICI PROGRAMUL PE ZILE

ABONAMENTE ȘI BILETE

DETALII DESPRE APLICAȚIA ‘ENESCU EXPERIENCE’

Festivalul George Enescu este unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din Europa și are loc la fiecare doi ani, în onoarea compozitorului George Enescu.