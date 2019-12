Sâmbătă seara, în jurul orei 21:00, o femeie din Gura Șuții a semnalat la numărul de urgență 112 că a găsit o fetiță inconștientă, la marginea pădurii din zona cartierului Ivanca.

Din primele cercetări, se pare că fetița de 13 ani ar fi fost agresată de tatăl său, pe motiv că nu ar fi avut grijă de fratele mai mic.

Micuța a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, pentru investigații medicale, întocmindu-se totodată un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie.

Momentatn, se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate detaliile evenimentului șocant.

