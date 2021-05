Fetiță de 5 ani, agresată sexual într-un parc din Tecuci. Suspectul, vizat și în alte dosare, a fost lăsat liber

O fetiță de 5 ani a fost agresată sexual de un bărbat, în cel mai populat parc din Tecuci, chiar când era de mână cu mama sa. Agresorul a fost prins în 24 de ore și dus la audieri. Nu a fost reținut, însă, din lipsă de probe. Individul mai e cercetat și în alte dosare.

Fetiță agresată sexual într-un parc din Tecuci. Agresorul, lăsat liber

„Fetiţa a fost agitată toată noaptea. A început să ţipe şi întreba unde e domnul cu tricoul alb. Mă întreba dacă l-au prins. E foarte speriată”, a povestit mama copilei, potrivit Observator News.

Fetiţa şi mama ei erau la coadă la îngheţată când au fost abordate de bărbat. El s-a oferit să le plătească înghețata, dar femeia a refuzat categoric. Tânărul nu s-a descurajat și, profitând de momentul în care mama s-a întins să plătească îngheţata, a atins-o pe copilă în zona intimă.

„Eu mă întindeam să plătesc şi atunci a atins fetiţa, eu am tras-o şi l-am luat la întrebări. Am aşezat pe bancă să calmez fetiţa şi am sunat la 112 şi domnul respectiv s-a aşezat şi el pe bancă. S-a aşezat faţă în faţă cu noi, mi-a făcut o scenă că sunt nebună”, a povestit mama.

Agresorul are 35 de ani și e cercetat în mai multe dosare pentru înşelăciune, furt şi infracţiuni contra patrimoniului.

Vânzătoare chioşc: „Azi a venit să îmi ceară socoteală că de ce trebuie să se predea el că a pus un pic mâna... nu mi-a fost teamă, chiar i-am făcut poză. (...) Se plimbă, vine cumpără îngheţată. E tot timpul agitat. Venea în fugă, în repezeală şi pleca”.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru comiterea infracţiunii de agresiune sexuală. Individul a fost prins și dus la secție pentru audieri. El a fost, însă, lăsat să plece din lipsă de probe. În parc nu sunt camere de supraveghere. Veste de ultimă oră despre Oana Sârbu! (FOTO)

Surse din anchetă au afirmat pentru Observator News că bărbatul a recunoscut că a atins-o pe copilă, dar nu în zona intimă. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă între 3 şi 10 ani de închisoare.