Fetiță de nici 10 ani, filmată la volan pe un drum din Dolj, în timp ce tatăl îi spune ce să facă: „Vezi că intri în șanț. Uită-te atent la drum! Calcă pedala, tată!” (VIDEO)

Inconștiență maximă în Dolj. O fetiță a fost filmată la volanul unei mașini, pe un drum public din județ. Tatăl minorei, extrem de mândru de isprava fiicei sale, a postat înregistrarea pe Facebook, fără să conștientizeze cât de gravă a fost fapta sa.

„E prea tare, tati! Pune un pic piciorul pe pedala din mijloc. Mijlocul, mijlocul, cealaltă!” se aude tatăl pe înregistrare.

„Salut, salut! Sunt cu noua șoferiță! Fă cu mâna la cameră, tati! Vezi că intri în șanț. Uită-te atent la drum! Calcă pedala, tată! Dă-i a doua!”, mai spune bărbatul.

