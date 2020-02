O fetiță de șase ani este arestată! Aceasta imploră să nu fie reținută (VIDEO)

Un material video îngrijorător a ieșit la lumină săptămâna aceasta. Filmulețul o arată pe Kaia Rolle, în vârstă de șase ani, în timp ce este arestată și îi spune agentului de poliție că nu vrea să meargă la închisoare. Evenimentul s-a petrecut în septembrie, anul trecut, în Florida, SUA.

Avocații familiei au declarat pentru BBC că au făcut publice imaginile pentru că vor să arate cum s-a desfășurat arestarea.

Fetița a fost arestată pentru că a avut o ieșire nervoasă și a lovit trei angajați ai școlii la care învăța.

În filmuleț se vede cum agentul îi pune fetiței niște „cătușe” de plastic pentru a o împiedica să se miște, în timp ce-i spune că sunt pentru ea.

„Nu, nu-mi pune cătușele, te rog!”, spune copila.

Mai târziu, fata a fost dusă la o mașină de poliție și, în ciuda strigătelor acesteia, un al doilea ofițer o pune în spatele mașinii și îi răspunde: „Nu vrei? Trebuie să o faci”, îi spune agentul.

„Te rog, mai dă-mi o șansă”, se aude fata implorând înainte ca agentul să închidă ușa mașinii.

„Nu numai că au băgat-o într-o mașină de poliție, dar au dus-o într-un centru de detenție juvenilă, unde i-au luat amprente și i-au făcut poze. am fost nevoită să mă duc la Poliție ca să-i semnez ieșirea”, a declarat bunica fetei, Merlayn Kirkland.

Potrivit femei, Kaia Rolle a fost acuzată de agresiune fizică.

Kirkland a spus că reacția fetiței a fost cauzată de un efect al apneei de somn, o condiție medicală care produce o oprire temporară a respirației cu retenție de aer.

Primul agent a fost dat afară pentru că avea nevoie de permisiunea supraveghetorului său pentru a aresta un copil mai mic de 12 ani.

Cazul micuței Kaia a relansat dezbaterea în SUA cu privire la utilizarea disproporționată a forței de către ofițerii de poliție în timpul patrulelor în unele școli, în special cu elevii aparținând minorităților rasiale.

