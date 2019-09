Fetița din Iași, agresată în urmă cu trei ani, l-a recunoscut pe agresor în persoana olandezului care a ucis-o pe copila din Gura Șuții 

Fetița din comuna ieșeană Horlești, care a fost agresată în urmă cu trei ani de un necunoscut care ar fi ademenit-o cu o gumă de mestecat, l-a recunoscut pe autorul faptei ca fiind aceeași persoană cu olandezul care a ucis-o pe fetița de 11 ani din Gura Șuții, informează Agerpres.

Copila și mama ei au fost chemate la audieri. Femeia a spus și că micuța a fost afectată de discuțiile pe care le-a avut cu anchetatorii.

BOMBĂ MONDENĂ! MĂDĂLINA GHENEA, PE FELIE CU CELEBRUL MILIONAR! I-A PUS MÂNA PE... (GALERIE FOTO)

"Au venit şi m-au luat de acasă cu tot cu fată. Ne-au dus la Direcţia de Protecţia Copilului. Acolo au întrebat fetiţa cum se simte, dacă a rămas ceva după cazul de acum trei ani. Copilul a fost puţin răscolit de aceste întrebări. I-au adus şi nişte fotografii pe o foiţă şi i-au cerut să se uite la imagini şi să spună dacă recunoaşte pe cineva. L-a recunoscut pe individ. Drept să vă spun era prima dată când îl vedeam şi eu. Nu-l văzusem până acum. Fetiţa stând în maşină i s-a tipărit imaginea în mintea ei. La final a fost încheiat un proces verbal cu ceea ce s-a discutat ieri, după care ne-au adus acasă. (...) A fost un pic răscolită deşi au trecut trei ani. Ea fiind atunci micuţă nu a conştientizat gravitatea situaţiei. Nu prea îşi dădea seama. Încerc să o împac cu ideea. E binişor. Dacă nu îi amintesc, e bine. Se duce la şcoală", a declarat mama fetiței.

CUTREMUR MONDEN! IULIA VÂNTUR, ÎN STARE GRAVĂ! SALMAN KHAN A FĂCUT ANUNȚUL ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Johannes Visscher, olandezul care a ucis-o pe Mihaela, fetiţa de 11 ani din Dâmboviţa, s-a aflat la Iaşi, în 2016, în perioada 13 şi 16 iunie. Iar pe 15 iunie a ajuns in comuna Horleşti. A dat cateva ture prin sat si a intalnit o copila, pe atunci in varsta de 8 ani. Fata a plecat de acasa pana la magazin, vrand sa cumpere doua paini si un suc, iar olandezul s-ar fi apropiat cu masina de ea si ar fi ademenit-o cu o guma de mestecat. Copila care avea in mana o sacosa, s-a urcat in masina olandezului crezand ca acesta vrea sa faca o fapta buna si ca o va lasa in fata casei in care locuieste. Nu s-a intamplat insa asta.

Individul a condus aproximativ doi kilometri pana la iesirea din sat, iar acolo, ar fi luat-o pe copila in brate si ar fi mangaiat-o in zonele intime. Speriata, fata a inceput sa tipe, iar în acel moment, agresorul s-a speriat probabil si a intors masina, lasand-o pe copila in fata casei. Pana sa fie adusa inapoi de agresor, parintii fetei aflasera deja ce s-a intamplat de la o vecina care a vazut cand micuta s-a urcat in masina necunoscutului.

Imediat, parintii fetei au sunat la 112 si au spus ca fiica lor a fost luata de un necunoscut din fata casei, însă pana sa ajunga politistii la locul indicat, copila s-a intors.

Poliţiştii au demarat însă o anchetă la acea vreme, însă individul a rămas necunoscut până astăzi. Nici nu aveau cum să îl prindă. Pe 16 iunie, Johannes Visscher se urca într-un avion care pleca din Iaşi spre Viena.