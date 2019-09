TRAGEDIE în Dâmbovița! O fetiță A DISPĂRUT. Autoritățile, ÎN ALERTĂ (VIDEO)

Fetiţa de 11 ani, disparuta dupa ce a plecat de la scoala, este căutată în judetul Dâmboviţa, de mai bine de 24 de ore.

Un drum de jumătate de oră de mers pe jos, atât avea de parcurs fetiţa de la şcoală până acasă, în Gura Şuţii. Mihaela ar fi trebuit să ajungă în jurul orei 17, iar mama spune că o aştepta la poartă.

FĂRĂ PRECEDENT: AU GĂSIT-O MOARTĂ PE JOS. ESTE VORBA DESPRE O CELEBRITATE DIN LUMEA MODEI! IMAGINI DE COȘMAR

Pe camerele de supraveghere, fetiţa a fost surprinsă la aproximativ o sută de metri de casă, însă apoi a ieşit din raza de acoperire a sistemului video.

ȘOC ÎN FAMILIA REGALĂ! AU DAT-O AFARĂ DIN PALAT! MEGHAN MARKLE, ÎN LACRIMI! VEZI AICI AL CUI E COPILUL

Rudele copilei se tem că aceasta a fost răpită.

IMAGINI NECENZURATE CU MIHAELA RĂDULESCU! PRINSĂ ÎN PAT CU UN BĂRBAT CELEBRU! AMOR NEBUN LA FERMA!

Zeci de poliţiti şi jandarmi au pornit în căutarea fetiţei. Au fost aduşi chiar şi câini antrenaţi special pentru căutări. Mihaela Adriana Fieraru era îmbrăcată cu o pereche de blugi de culoare albastra, o bluza cu maneca lunga de culoare gri, pantofi sport de culoare neagra cu rosu. De asemenea, fata are 1,50 metri înălțime, aproximativ 45 de kilograme, ochi căprui, par lung, castaniu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.